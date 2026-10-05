В Мокшанском районе мотоциклист укусил инспектора ДПС

Криминал

В Мокшанском районе мотоциклист укусил инспектора ДПС
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30-летнего жителя Мокшанского района осудили за применение насилия в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей.

25 июня этого года мужчина, будучи нетрезвым, решил покататься на мотоцикле «ИЖ Планета-5» без номерного знака, хотя прав не имел. В селе Плесс его попытались остановить сотрудники ГАИ, но безуспешно.

Началась погоня. Требования, переданные через громкоговоритель, водитель тоже проигнорировал. Когда его все же поймали и усадили в патрульную машину, он отказался проходить освидетельствование.

Инспектор начал составлять протокол. Предвидя последствия, нарушитель закона разозлился и больно укусил его в левое плечо. Серьезного вреда здоровью не было, но остался кровоподтек.

Сельчанин полностью признал вину. С учетом смягчающих обстоятельств (наличие малолетнего ребенка, которого мужчина воспитывает один, раскаяние, положительную характеристику по месту жительства и состояние здоровья) суд назначил наказание в виде лишения свободы на 1,5 года условно с испытательным сроком на 1 год.

Кроме того с осужденного взыскали 30 000 рублей в порядке компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе Мокшанского районного суда.

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