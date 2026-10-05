63-летнего пензенца будут судить за выезд из страны

63-летнего жителя Пензенской области будут судить за нарушение защиты государственной тайны. Мужчина имел допуск к ней и временно был ограничен в праве покидать страну. Тем не менее он выехал за рубеж.

Уголовное дело возбудил и расследовал следственный отдел УФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время материалы переданы в суд для рассмотрения по существу», - уточнили в ведомстве.

Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет либо лишением свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Ранее жителя Пензы признали виновным в разглашении гостайны. Он занимал должность специалиста в органе местного самоуправления, скопировал на незарегистрированный диск файлы, имеющие гриф секретности, передал его сотруднице и поручил разослать данные на электронную почту организаций и учреждений областного центра.