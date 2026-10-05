В Пензе задержали подозреваемого в педофилии

Криминал

В Пензе задержали подозреваемого в педофилии
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В Пензе задержали мужчину, который подозревается в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Инцидент произошел утром во вторник, 29 сентября, в небольшом сквере у перекрестка улиц Калинина и Свердлова.

В Сеть попала ориентировка МВД на подозреваемого, ее разместили в одном из городских каналов в МАХ.

В описании было указано, что мужчине на вид 35-40 лет, он худощавого телосложения, с короткими черными волосами и небольшой черной бородой.

По данным PenzaInform.ru, речь идет о статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Подозреваемого нашли и задержали.

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