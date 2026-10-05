В Бессоновском районе продажа щебня оказалась аферой

40-летний мужчина из Татарстана обманул 27-летнюю жительницу Бессоновского района. Женщина хотела купить щебень и разместила объявление на торговой площадке в интернете. В тот же день ей предложили приобрести необходимое за 20 000 рублей.

«В начале августа я заказывала на «Авито». Мне позвонил молодой человек и сказал, что у него есть интересующий меня материал. Цена, которую он предложил, меня устроила. Мы договорились, что на следующий день мне все привезут, но оплата нужна только на карту и лично ему, когда приедет машина», - рассказала сельчанка.

КамАЗ с щебнем подъехал к ее дому в назначенное время. После телефонного разговора с поставщиком заказчица перевела деньги по указанным ей реквизитам, но водитель заявил, что ничего не получил, и уехал вместе с грузом.

Женщина решила прояснить ситуацию, однако продавец уже был недоступен. Таким образом она поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.

Личность злоумышленника установили через полтора месяца. На допросе он рассказал, что нужного товара не имел и для прикрытия нашел другое объявление - о продаже щебня в Пензенской области. Заказав доставку по нужному адресу, мужчина не стал переводить полученную на свою карту оплату.

Он полностью признал свою вину и целиком возместил сельчанке материальный ущерб.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет, уточнили в областном УМВД.