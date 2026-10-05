Житель Вадинского района пошел на обман ради досрочной пенсии

Криминал

Житель Вадинского района пошел на обман ради досрочной пенсии
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В Вадинском районе 58-летнего местного жителя обвиняют в фальсификации доказательств при подаче документов в суд.

По данным следствия, в феврале этого года мужчина, желая доказать право на досрочную пенсию, предоставил ложную копию похозяйственной книги.

Таким образом он хотел подтвердить, что проживал на территории муниципального образования, подвергшегося радиоактивному загрязнению, уточнили в региональной прокуратуре.

Во время рассмотрения бумаг выяснилось, что копия не соответствует оригиналу.

В мае сельчанину отказали в снижении пенсионного возраста. В отношении него самого было возбуждено уголовное дело.

Расследование уже окончено, материалы переданы на рассмотрение в суд, сообщили в областном СУ СКР.

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