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Криминал

Земетчинец напал на полицейского, который вывел его из камеры

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Во вторник, 19 марта, в Земетчинском районе вынесли приговор 38-летнему местному жителю, который оказал сопротивление полицейскому.

Преступление было совершено, когда мужчина находился под административным арестом в изоляторе временного содержания.

«14 ноября 2023 года оперативный дежурный вывел его из камеры для оказания медицинской помощи. Правонарушитель, недовольный тем, что его вывели, схватился руками за форменное обмундирование дежурного в области рук, а затем нанес ему удар головой в область лица», - рассказали в пресс-службе районного суда.

Полученную полицейским травму расценили как повреждение, не причинившее вреда здоровью.

За применение насилия в отношении правоохранителя при исполнении им должностных обязанностей злоумышленника привлекли к уголовной ответственности. Вину он признал и раскаялся.

Сельчанина приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

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