Земетчинец напал на полицейского, который вывел его из камеры

Во вторник, 19 марта, в Земетчинском районе вынесли приговор 38-летнему местному жителю, который оказал сопротивление полицейскому.
Преступление было совершено, когда мужчина находился под административным арестом в изоляторе временного содержания.
«14 ноября 2023 года оперативный дежурный вывел его из камеры для оказания медицинской помощи. Правонарушитель, недовольный тем, что его вывели, схватился руками за форменное обмундирование дежурного в области рук, а затем нанес ему удар головой в область лица», - рассказали в пресс-службе районного суда.
Полученную полицейским травму расценили как повреждение, не причинившее вреда здоровью.
За применение насилия в отношении правоохранителя при исполнении им должностных обязанностей злоумышленника привлекли к уголовной ответственности. Вину он признал и раскаялся.
Сельчанина приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
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