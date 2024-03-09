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Криминал

Земетчинец устроил разгром в полиции и ударил стража порядка

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35-летний житель рабочего поселка Земетчино оказался на скамье подсудимых за нападение на полицейского.

9 января мужчину доставили в полицию. Оперативный дежурный составил на него административный протокол, а затем гражданина водворили в камеру для задержанных.

Земетчинец был крайне недоволен таким обращением, в особенности тем, что к нему применили силу и надели наручники.

«Находясь в специальном помещении, он стал причинять себе телесные повреждения и заниматься порчей имущества», - рассказали в пресс-службе Земетчинского районного суда.

Когда дежурный попытался утихомирить дебошира и оказать ему первую помощь, тот ударил его правой ногой в лицо. Как установила экспертиза, телесное повреждение не причинило вред здоровью стража порядка. Тем не менее за насилие в отношение представителя власти сельчанин пошел под суд.

Ему назначили наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Приговор пока не вступил в силу.

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Источник — фото pixabay.com
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