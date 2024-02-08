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Криминал

Пензенец похитил машину на заказ и оставил в ней следы

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32-летнего уже судимого жителя Пензы, уроженца Мордовии, признали виновным в краже автомобиля.

В начале июня прошлого года он договорился со знакомым, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за 50 000 рублей похитить белый Kia Rio 2020 года выпуска, припаркованный на улице Карпинского, 27.

Получив от сообщника электронный блок управления и кодовой части цилиндрового замка, 5 июня злоумышленник завел машину и уехал на ней в Саранск, заменив по дороге номера.

«Кражей транспортного средства его собственнице был причинен материальный ущерб в размере 1 393 тыс. рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Полицейские отследили автомобиль по GPS-модулю и 19-го числа нашли его в мордовской столице. По эпителиальным следам в салоне злоумышленника вычислили и позже задержали.

Во время следствия мужчина рассказал, что утром сразу после похищения вернулся в Пензу, а затем дважды ездил в Саранск посмотреть на машину и во второй раз был задержан там.

До суда он выплатил потерпевшей 55 тыс. рублей в счет возмещения материального ущерба. В ноябре его приговорили к 4 годам колонии строгого режима и сразу взяли под стражу.

Защитник пензенца подал апелляцию, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просил оправдать его подзащитного. Коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила приговор без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения», - добавила Светлана Артамонова.

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