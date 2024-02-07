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Криминал

Пензенец поплатится за то, что ему помешали сухие ветки от кленов

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41-летнему жителю Пензенского района грозит оказаться за решеткой на 4 года. Мужчина радел за чистоту на своем участке и вырубил деревья.

Все произошло на территории Кондольского сельсовета. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный злоумышленник уничтожил 11 кленов.

Правоохранители занялись расследованием и установили подозреваемого.

Сельчанин во всем признался и рассказал, что деревья росли рядом с его двором и их сухие ветки падали на его участок.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений)», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ранее стало известно, что наказание за аналогичное преступление грозит 76-летнему жителю Пензенского района. Он срубил березу, ветви которой ограничивали видимость автомобилистам. Дрова мужчина хотел использовать для отопления своего дома.

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