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Из жизни

Пенсионер обезопасил путь всем водителям и попал под статью

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76-летнему жителю Пензенского района предстоит ответить за рубку дерева, которое закрывало ему обзор при движении на автомобиле.

С заявлением о совершении преступления в полицию обратился глава администрации сельсовета. Он сообщил, что кто-то незаконно спилил березу у дороги, чем нанес ущерб более чем на 12 000 рублей.

Как выяснил участковый, дерево помешало пенсионеру. Сельчанин признался и объяснил: ветки ограничивали видимость автомобилистам.

Мужчина не стал скрывать, что березовые дрова планировал использовать для отопления своего дома.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 Уголовного кодекса РФ (незаконная рубка). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.

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