В Пензенской области сильные морозы стали поводом для преступления

В Городищенском районе сильные морозы толкнули 41-летнего мужчину на преступление. Не вытерпев холода, он забрался в чужую квартиру и похитил оттуда электрический обогреватель.
32-летний хозяин жилья обнаружил пропажу, но расставаться с устройством, которое согревало и его самого, не хотел. Он обратился в полицию, попросив найти похищенное стоимостью около 1 500 рублей.
Правоохранители изучили ситуацию и вышли на подозреваемого. Им оказался мужчина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.
Злоумышленник признался в краже и пояснил, что проник в квартиру, повредив замок входной двери. Полицейские забрали у него обогреватель и вернули законному владельцу.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
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