В Пензенской области сильные морозы стали поводом для преступления

19.01.2024 | 20:29

В Городищенском районе сильные морозы толкнули 41-летнего мужчину на преступление. Не вытерпев холода, он забрался в чужую квартиру и похитил оттуда электрический обогреватель.

32-летний хозяин жилья обнаружил пропажу, но расставаться с устройством, которое согревало и его самого, не хотел. Он обратился в полицию, попросив найти похищенное стоимостью около 1 500 рублей.

Правоохранители изучили ситуацию и вышли на подозреваемого. Им оказался мужчина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

Злоумышленник признался в краже и пояснил, что проник в квартиру, повредив замок входной двери. Полицейские забрали у него обогреватель и вернули законному владельцу.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.