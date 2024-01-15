После смертельного отравления детей газом возбуждено 5 уголовных дел

15.01.2024 | 11:43

В 2023 году в Пензенской области было возбуждено 5 уголовных дел по фактам отравления детей угарным газом со смертельным исходом.

Важность профилактических мероприятий в этом направлении на пресс-конференции в региональном СУ СКР 15 января подчеркнул главный следователь области Владимир Игнатенков.

Он отметил, что в области проведена серьезная работа по газификации населенных пунктов, но имеют место многочисленные нарушения при эксплуатации оборудования.

Нередко фиксируется негерметичность труб в домах, их загрязненность, забитость снегом.

Случай отравления из-за нарушений при эксплуатации газового оборудования зафиксирован и в 2024 году, пострадали три человека, в том числе ребенок. После происшествия их госпитализировали.

ЧП случилось 4 января в Каменке, угарным газом отравилась семья. В числе пострадавших оказались двое детей, 17 и 6 лет. В доме не было тяги в дымоходе. Троим родственникам госпитализация не потребовалась, одного ребенка направили в больницу имени Н. Ф. Филатова.

18 декабря в Никольске угарным газом отравился 15-летний подросток. Тело несовершеннолетнего обнаружили в ванной комнате, где располагалась колонка.

16 декабря в доме в селе Средняя Елюзань Городищенского района замерзли трубы дымохода, от отравления газом погибла вся семья: взрослые и дети 13 и 14 лет.