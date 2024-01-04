В Каменке семья с детьми отравилась угарным газом

04.01.2024 | 19:56

В четверг, 4 января, в Каменке семья отравилась угарным газом. В числе пострадавших - двое детей, 17 и 6 лет. О происшествии сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

В доме не было тяги в дымоходе.

Все живы. Троим родственникам госпитализация не потребовалась, одного ребенка направили в больницу имени Н. Ф. Филатова для уточнения диагноза.

Жителям Пензенской области напоминают: к эксплуатации газового оборудования следует относиться предельно внимательно и осторожно, своевременно производить техобслуживание, для устранения неполадок привлекать только квалифицированных специалистов.

Ранее в Никольске случилось ЧП с ребенком: угарным газом отравился 15-летний подросток. Тело несовершеннолетнего обнаружили в ванной комнате, где располагалась колонка.

В середине декабря в селе Средняя Елюзань Городищенского района от отравления угарным газом погибла целая семья. В частном доме обнаружили тела четырех человек, в том числе подростков 13 и 14 лет.