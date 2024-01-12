Охраняя сон ребенка, пензенец ударил друга стеклянным плафоном по голове

12.01.2024 | 08:24

В Пензе застолье в комнате на общей кухне завершилось травмой одного из его участников.

Двое приятелей распивали в коммуналке спиртное. 44-летний гость включил громкую музыку, однако 34-летний хозяин воспротивился шуму.

Он попросил приятеля выключить звук, так как он мог разбудить спавшего в соседней комнате ребенка. Однако нетрезвый мужчина не реагировал на убеждения. Тогда хозяин комнаты схватил стеклянный плафон и ударил им собутыльника по голове.

Раненого пензенца пришлось госпитализировать, а на защитника ребенка возбудили уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Громкая музыка, раздражающая окружающих, не в первый раз стала причиной преступления. Так, 30-летний пензенец избил соседа, который высказал претензии по этому поводу. 51-летний житель Пензы получил смертельный удар ножом в живот из-за того, что громкие звуки мешали спать его приятелю. А в рабочем поселке Золотаревка музыка, звучавшая в салоне автомобиля, вывела из себя двух проходивших мимо нетрезвых мужчин. Один из них ударил автовладельца палкой по голове, и тот скончался. Виновного приговорили к 8 годам колонии строгого режима.