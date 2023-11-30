Сельчанин получил смертельный удар по голове из-за громкой музыки

32-летнего жителя Пензы ждет суд: от его руки погиб человек.
По данным следствия, в ночь с 23 на 24 сентября в поселке Золотаревка Пензенского района двое приятелей проходили мимо автомобиля, стоявшего возле одного из домов. Из салона машины звучала громкая музыка, и это им не понравилось.
Один из пешеходов сделал замечание находившемуся в салоне автомобиля мужчине. Тот проигнорировал обращение, и тогда второй приятель взял деревянную палку и ударил его по голове, а затем скрылся.
Удар оказался смертельным - 53-летний автовладелец скончался на месте от черепно-мозговой травмы.
Следователи и криминалисты регионального следственного управления и сотрудники полиции через несколько дней установили и задержали подозреваемого. Он признал вину.
«Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
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