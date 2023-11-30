Сельчанин получил смертельный удар по голове из-за громкой музыки

30.11.2023 | 09:16

32-летнего жителя Пензы ждет суд: от его руки погиб человек.

По данным следствия, в ночь с 23 на 24 сентября в поселке Золотаревка Пензенского района двое приятелей проходили мимо автомобиля, стоявшего возле одного из домов. Из салона машины звучала громкая музыка, и это им не понравилось.

Один из пешеходов сделал замечание находившемуся в салоне автомобиля мужчине. Тот проигнорировал обращение, и тогда второй приятель взял деревянную палку и ударил его по голове, а затем скрылся.

Удар оказался смертельным - 53-летний автовладелец скончался на месте от черепно-мозговой травмы.

Следователи и криминалисты регионального следственного управления и сотрудники полиции через несколько дней установили и задержали подозреваемого. Он признал вину.

«Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.