Пензенец, нанесший смертельный удар из-за музыки, отправится в колонию

10.01.2024 | 09:26

32-летний пензенец, лишивший жизни 53-летнего мужчину, предстал перед судом.

В ночь с 23 на 24 сентября 2023 года в рабочем поселке Золотаревка Пензенского района двое приятелей проходили мимо одного из домов, возле которого стоял автомобиль. Из салона машины звучала громкая музыка, и это им не понравилось.

В автомобиле сидел мужчина, и один из друзей сделал ему замечание. Тот проигнорировал обращение, тогда второй приятель взял деревянную палку и ударил его по голове, а затем скрылся.

53-летний автовладелец скончался на месте от черепно-мозговой травмы.

Злоумышленник признал вину. Во время следствия и судебного разбирательства он содержался под стражей.

«Подсудимому назначено 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.