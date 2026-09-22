Пензенца осудили за спонсирование терроризма

Вступил в законную силу приговор 54-летнему жителю Пензенской области, решившему спонсировать террористов.

Мужчина, зная, что проукраинское движение внесено в реестр террористических организаций, деятельность которых запрещена в Российской Федерации, через интернет несколько раз перевел деньги на его счет.

Уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

Центральный окружной военный суд за содействие террористической деятельности приговорил пензенца к 8 годам лишения свободы. Первые 2 года он будет отбывать в тюрьме, оставшиеся - в колонии строгого режима.

Ранее за финансирование терроризма осудили 47-летнего жителя Пензы. Он систематически перечислял деньги проукраинской организации по электронным платежным ссылкам в интернете. Мужчине назначили наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы.