Пензенца осудили за спонсирование терроризма

Криминал

Пензенца осудили за спонсирование терроризма
Печать
Max

Вступил в законную силу приговор 54-летнему жителю Пензенской области, решившему спонсировать террористов.

Мужчина, зная, что проукраинское движение внесено в реестр террористических организаций, деятельность которых запрещена в Российской Федерации, через интернет несколько раз перевел деньги на его счет.

Уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

Центральный окружной военный суд за содействие террористической деятельности приговорил пензенца к 8 годам лишения свободы. Первые 2 года он будет отбывать в тюрьме, оставшиеся - в колонии строгого режима.

Ранее за финансирование терроризма осудили 47-летнего жителя Пензы. Он систематически перечислял деньги проукраинской организации по электронным платежным ссылкам в интернете. Мужчине назначили наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
фсб суд терроризм
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!