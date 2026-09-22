Виновнику трагедии в Мокшанском районе не смягчили приговор

42-летний житель Московской области, признанный виновным в смертельном ДТП на трассе М-5 в Мокшанском районе, не смог добиться смягчения приговора.

Авария произошла утром 31 января 2026 года. Мужчина за рулем автомобиля Toyota Estima ехал из Москвы в Саратов, в салоне находились 7 пассажиров.

На 565-м километре дороги (рядом с селом Широкоис) водитель не выбрал безопасную скорость в условиях снегопада, потерял управление и оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с ГАЗом, следовавшим из Пензы в Нижний Ломов. Последний после удара врезался в КамАЗ.

В результате 2 пассажира автомобиля Toyota, мужчина 1992 года рождения и девушка 2002 года рождения, скончались от полученных травм на месте происшествия. Еще 2 пассажира получили травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Водитель полностью признал свою вину.

При вынесении решения Мокшанский районный суд учел, что у мужчины положительная характеристика, он не состоит на учете у врача-нарколога, содержит 6 детей, четверо из которых маленькие. Кроме того, житель Московской области добровольно возместил ущерб пострадавшим.

Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 3 года, напомнили в региональной прокуратуре.

Посчитав приговор слишком суровым, сторона защиты обжаловала его, однако решение было оставлено без изменения, уточнили в Пензенском областном суде.