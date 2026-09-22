Пензенские полицейские задержали межрегионального наркокурьера

Пензенские полицейские задержали 38-летнюю жительницу Тюмени. Женщина оказалась межрегиональным оптовым наркокурьером.

Правоохранители обнаружили у нее 300 с лишним свертков с порошком, обмотанных изолентой. Экспертиза установила, что изъятое наркотическое вещество содержит эфедрон (около 400 г).

По словам тюменки, она трудилась в интернет-магазине по продаже наркотических средств. Сектор ее деятельности включал кроме Пензы Екатеринбург, Тюмень, Волгоград, Астрахань.

По факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, уточнили в региональном УМВД.