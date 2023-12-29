Конокрады, решившие сдать жеребцов на бойню, получили условный срок

29.12.2023 | 10:42

В Пензе вступил в силу приговор двум конокрадам 23 и 24 лет.

В ночь на 12 августа из конюшни в селе Калинино Пензенского района исчезли три животных: рысак, тяжеловоз и конь вятской породы. Четвертому, жеребцу арабской породы, удалось вырваться и убежать от воров.

Хозяева немедленно обратились в полицию, и уже в ночь на 14 августа лошадей нашли в селе Средняя Елюзань Городищенского района. На одном из подворий они ожидали отправки на бойню.

Два коня вернулись на родную конюшню невредимыми, а третий - со сломанной ногой.

Полиция установила конокрадов, ими оказались ранее судимые пензенцы. Один из них был знаком с владелицей конюшни и знал о дорогих животных. Приятели приехали на «Газели», принадлежавшей одному из них. Ворота были не заперты, и они вывели из конюшни жеребцов возрастом 3, 7 и 20 лет, погрузили их в кузов и скрылись. Хозяевам коней был причинен ущерб на общую сумму 420 000 рублей.

Подсудимые полностью признали свою вину. По их словам, они привезли похищенных лошадей к знакомому в Среднюю Елюзань и планировали продать, но сделать это не успели.

Каждого из них суд приговорил к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с 4-летним испытательным сроком. «Газель», с помощью которой совершалось преступление, конфисковали и обратили в доход государства.

Владелица коня, сломавшего ногу, заявила иск о возмещении ущерба, причиненного травмированием и последующим лечением. Он будет рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства.

«Не согласившись с решением суда в части конфискации автомобиля, его собственник подал апелляционную жалобу, которую судебная коллегия по уголовным делам оставила без удовлетворения», - рассказала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.