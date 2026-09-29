В Пензенской области будут судить юного курьера мошенников

В Пензенской области будут судить 16-летнего липчанина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, летом этого года подростку в мессенджере предложили подзаработать, и он согласился стать курьером аферистов.

В начале сентября по указанию кураторов молодой человек приехал в Сердобск, где встретился с жертвой обмана и забрал пакет с 2 млн рублей. Следуя инструкции, он оставил деньги в условленном месте, а потом получил 20 000 рублей за работу.

«Перед встречей несовершеннолетнего с 70-летним потерпевшим последнему поступил звонок по телефону: мужчина представился пенсионеру сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что у него имеется доверенность на распоряжение всем его имуществом, для ее аннулирования необходимо снять денежные средства с банковских счетов и следовать инструкциям по передаче денег правоохранителям и их дальнейшему декларированию», - пояснили в региональном СУ СКР.

Подростка вычислили, ему предъявили обвинение в мошенничестве.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, проверяется причастность молодого человека к иным эпизодам мошеннических схем.