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Криминал

Полицейские рассказали о спасении лошадей в Пензенской области

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В полиции рассказали, как в Пензенской области велся поиск трех породистых лошадей и кто оказался конокрадом.

В ночь на 12 августа из незапертой конюшни в селе Калинино увели трех коней (вятской породы, тяжеловоза и рысака) общей стоимостью более 250 тысяч рублей. Четвертому, жеребцу арабской породы, удалось убежать и вернуться домой.

Владельцы животных обратились в полицию, и в Калинино прибыла следственно-оперативная группа. Профессионалы осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.

Через сутки полицейские обнаружили коней в селе Средняя Елюзань Городищенского района: на одном из подворий они ожидали отправки на бойню. Нашли и конокрадов - ими оказались ранее судимые пензенцы 23 и 24 лет.

Выяснилось, что один из них был знаком с владелицей и знал о дорогостоящих жеребцах на конюшне. Сговорившись с приятелем, они вдвоем приехали за животными на «Газели», завели всех в фургон и увезли.

На пензенцев завели уголовное дело. Молодые люди признались во всем и рассказали, что таким способом хотели поправить свое материальное положение.

«В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенных лошадей полицейские изъяли и возвратили законным владельцам», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

При этом двое коней вернулись невредимыми, а третий - со сломанной ногой. Хозяева надеются, что животное скоро восстановится.

Конокрадам же грозит до 6 лет лишения свободы.

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Источник — видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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