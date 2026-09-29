Сердобчанина оштрафовали за взятку после экзамена на права

В Пензе осудили 49-летнего жителя Сердобского района, признанного виновным в даче взятки сотруднику ФСБ.

В июне этого года мужчина во время сдачи теоретического экзамена на права в МРЭО ГИБДД г. Каменки попался с гарнитурой и радиостанцией.

Запрещенное оборудование он получил перед этим от своего знакомого.

«Понимая, что ему грозит уголовная ответственность за незаконный оборот шпионских средств, мужчина предложил взятку прибывшему оперативному сотруднику ФСБ за прекращение соответствующих процедур. О поступившем предложении в установленном порядке сообщено в УФСБ России по Пензенской области», - сообщили в региональной прокуратуре.

Несмотря на предупреждение о грозящем наказании, мужчина организовал перевод с карты супруги на карту оперативника 100 000 рублей.

После этого сердобчанина задержали, отметили в областном СУ СКР.

Он полностью признал вину и получил наказание в виде штрафа в размере 600 000 рублей, заключили в Ленинском районном суде.

Деньги, переданные в качестве взятки, и мобильный телефон, конфисковали в доход государства.