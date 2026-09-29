Пензенцу вернули 1,2 млн рублей, потерянных из-за «сотрудника ФСБ»

В Пензе вступил в законную силу приговор участникам группы мошенников, которые помогали забирать деньги у пожилых людей.

Летом 2025 года 55-летняя жительница Башкортостана и двое жителей Тамбова - 19 и 20 лет - вступили в сговор со злоумышленниками, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство. Те звонили пожилым людям, представлялись работниками соцзащиты или правоохранительных органов и внушали, что мошенники пытаются похитить деньги с их счетов и отправить армии иностранного государства.

Они убеждали жертв снять сбережения, а затем отдать или перевести курьерам для внесения на «безопасный счет» либо оформить на них доверенность на управление счетами, рассказали в областной прокуратуре.

Курьерами выступали жительница Башкортостана и тамбовчане.

Так, согласно показаниям 61-летней жительницы Оренбургской области, ей позвонила женщина, представилась сотрудником МВД и пояснила, что мошенники пытаются похитить ее деньги. Она говорила быстро, грамотно, убедительно, при этом назвала точную сумму, которая находится на счете. Звонившая сообщила, что операция приостановлена, но необходимо снять все денежные средства, чтобы ими не смогли воспользоваться.

Жертва поверила, сделала все по инструкции и передала курьеру (жительнице Башкортостана) 2 млн рублей. Та перевела их на указанный кураторами счет, а часть оставила себе в качестве вознаграждения.

Второе преступление мошенница совершила совместно с тамбовчанами. Жертвой стал 79-летний пензенец. Пенсионеру позвонил «сотрудник ФСБ» и сообщил, что в отношении него возбуждено уголовное дело за спонсирование ВСУ. Также аферист заявил мужчине, что его подозревают в утечке тайной информации о деятельности завода, где он подрабатывал.

«Ничего подобного мужчина не совершал и звонившему не поверил, но после оказанного мошенниками психологического воздействия оформил нотариальную доверенность на имя подсудимой, дающую ей право распоряжаться всеми его денежными средствами и проводить от его имени операции в банках. В результате злоумышленница сняла со счета потерпевшего более 1,2 млн рублей, передав их впоследствии подсудимым, выступавшим в роли курьеров», - проинформировали в областном суде.

Молодые люди не отрицали вину. Они полностью возместили ущерб пензенцу и частично жительнице Оренбургской области (300 000 рублей).

Женщина вину не признала и заявила, что сама стала жертвой мошенников.

Ленинский районный суд назначил тамбовчанам наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима. Жительницу Башкортостана приговорили к 3 годам 6 месяцам колонии. Также ее обязали вернуть похищенные 1,7 млн рублей.

Со стороны всех осужденных были поданы апелляционные жалобы, которые коллегией по уголовным делам оставлены без удовлетворения, добавили в областном суде.