В Кузнецком районе женщина напала на сожителя с ножом

В Кузнецком районе 39-летнюю женщину будут судить за нападение с ножом на 68-летнего сожителя.

Преступление было совершено 14 июня этого года в селе Анненково.

По данным следствия, мужчина и женщина поругались во время распития спиртного. Разозленная сельчанка схватила кухонный нож и ударила им собутыльника в живот, а после убежала.

Через некоторое время родственники пенсионера вызвали ему скорую помощь, потерпевшего госпитализировали. Травму расценили как тяжкий вред здоровью.

В отношении сожительницы возбудили уголовное дело, она признала вину. Материалы уже направлены в суд, сообщили в областной прокуратуре.