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Глас народа

Поиски украденных из пензенской конюшни лошадей завершились

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Лошадей, которых украли 12 августа из конюшни в селе Калинино Пензенского района, удалось найти. В поисках принимали участие сотрудники полиции, волонтеры и неравнодушные граждане.

Пост об их удачном завершении появился в соцсети «ВКонтакте» в ночь на понедельник, 14 августа.

При помощи правоохранителей владельцы пропавших животных отсмотрели записи с видеокамер и установили подозреваемого. Им оказался 18-летний молодой человек. Лошадей он отвез на скотобойню, желая выручить деньги.

Юношу нашли, он признался, что тщательно спланировал преступление, и указал двор в селе Средняя Елюзань Городищенского района, где лошади находились.

Владельцы животных успели вовремя.

«Лошади живы, к счастью, за исключением травм, полученных при погрузке, чувствуют себя нормально», - говорится в посте.

Ранее сообщалось, что из конюшни, рассчитанной на четыре головы, пропали три лошади, одна в руки чужому не далась. Строение находилось на отшибе, злоумышленник легко проник туда.

Фото Натальи Нефедовой.

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