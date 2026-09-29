Сельчанин пытался скрыть следы преступления в лесу

Криминал

Сельчанин пытался скрыть следы преступления в лесу
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64-летнего жителя села Неверкино ждет суд за уничтожение двух дубов, которые росли на территории Неверкинского участкового лесничества.

Мужчина срубил деревья, не имея на то соответствующего разрешения. Ущерб превысил 154 000 рублей.

«Место рубки относится к особо защитным участкам защитных лесов», - пояснили в прокуратуре Пензенской области.

Из спиленных дубов сельчанин сделал 6 столбов, которые пошли на установку забора на участке соседки. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина спилил бензопилой видневшиеся пни и выбросил их далеко в лесу.

«Уголовное дело с иском прокурора о возмещении государству ущерба направлено в суд для рассмотрения по существу», - добавили в надзорном ведомстве.

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дерево рубка прокуратура
 
 
 
 
 

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