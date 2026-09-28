Виновнику смерти мужчины во время спила дерева вынесли приговор

Криминал

Виновнику смерти мужчины во время спила дерева вынесли приговор
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По приговору суда 32-летнему пензенцу, признанному виновным в смерти 44-летнего мужчины, ограничили свободу. Трагедия случилась, когда они валили деревья на даче в Пензенском районе.

Как установило следствие, младший работник спилил ствол, не убедившись, что помощник отошел на безопасное расстояние.

В итоге дерево упало на человека. Он скончался на месте от полученных травм.

Расследование всех обстоятельств завершилось в начале сентября, тогда же материалы были переданы в суд.

Пензенца признали виновным в причинении смерти по неосторожности и ограничили ему свободу на 1 год и 6 месяцев, сообщили в региональном СУ СКР.

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