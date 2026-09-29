Пензенец проведет 9 лет в заключении из-за денежного перевода

Криминал

Пензенец проведет 9 лет в заключении из-за денежного перевода
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48-летнего жителя Пензы наказали за финансирование терроризма. Приговор вынес Центральный окружной военный суд.

С мая 2022 года по ноябрь 2023-го мужчина перевел 8 600 рублей на счет террористической организации, деятельность которой запрещена в России.

Пензенцу назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшегося срока - в колонии строгого режима.

«В доход государства конфискована сумма перечисленных денежных средств, а также использованный подсудимым для совершения преступных действий мобильный телефон», - уточнили в областной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что 62-летнего жителя областного центра за аналогичное преступление приговорили к 9 годам лишения свободы. Он перевел на счет экстремистской организации, которую впоследствии признали также террористической, в общей сложности 1 500 рублей.

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