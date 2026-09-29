В Пензе подростка обвиняют в продаже наркотика

17-летнего пензенца обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере.

По данным следствия, подросток договорился о покупке наркотика в мессенджере 16 сентября, ему прислали адрес «закладки».

Юноша забрал пакет с территории садоводческого товарищества и в тот же день продал 40-летнему знакомому.

«Впоследствии подросток был задержан сотрудниками полиции. Фигуранту предъявлено обвинение», - сообщили в областном управлении СКР.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и закрепляют доказательственную базу.