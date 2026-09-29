В Наровчатском районе поддельный паспорт заметили в загсе

Жительница Наровчатского района может лишиться свободы за подделку паспорта. О фальшивке в полицию сообщил сотрудник миграционной службы.

Как установило следствие, 47-летняя женщина пошла на преступление ради дочери: девушке потребовалась регистрация для сдачи экзаменов.

Подлог заметили в загсе при подаче документов для заключения брака.

На допросе подозреваемая призналась, что вырезала лезвием оригинальные листы из паспортов дочери и своего родственника и поменяла их местами.

Дату регистрации в штампе она подправила - зачистила цифры и дописала нужные чернилами. Изменения, сделанные механическим путем, подтвердила экспертиза.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет, уточнили в областном УМВД.