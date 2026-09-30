В Пензе служителя мечети подозревают в мошенничестве на 300 000 руб.

47-летнего жителя Пензы подозревают в обмане 56-летней женщины. Мужчина за вознаграждение пообещал ей поспособствовать досрочному освобождению супруга из колонии.

По делу установлено, что в 2021 году женщина рассказала знакомому о муже, находившемся в одном из исправительных учреждений Пензенской области. Тот предложил ей обратиться за помощью к местному религиозному служителю, который якобы был связан с хорошим адвокатом, занимавшимся вопросами условно-досрочного освобождения.

Женщина пришла в мечеть и поговорила с указанным служителем. Тот согласился помочь и озвучил сумму за это - 300 000 рублей. Пензенец уверял, что передаст деньги адвокату.

На вопросы о том, как специалист будет действовать, служитель не ответил, сказав только одно: адвокат знает свое дело. Кроме того, пензенец попросил женщину не распространяться о том, что помощь оказывается за деньги.

За первой частью суммы (60 000 рублей) приехал коллега мужчины. Служитель запретил разговаривать с ним об условно-досрочном освобождении супруга.

Спустя неделю пензенец потребовал оставшиеся деньги и заявил: процесс уже начался. Через полгода он попросил собрать положительные характеристика на супруга, показывая тем самым, что дело активно продвигается.

Но женщина все равно заподозрила неладное, так как служитель долгое время уклонялся от ответов на вопросы о якобы запущенном процессе. Она обратилась напрямую к руководству исправительной колонии и узнала, что условно-досрочное освобождение мужа невозможно из-за дисциплинарных взысканий и нарушений режима.

Женщина рассказала об этом служителю, но тот ответил, что сейчас адвокат в отъезде и ничем не может помочь. Тогда она пошла в полицию.

Пензенца задержали. По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили в региональном УМВД РФ.