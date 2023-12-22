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Криминал

Жительница Неверкина обманула предпринимателя на 1,3 млн рублей

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В Неверкинском районе генеральный директор сельхозпредприятия доверился 61-летней местной жительнице и лишился больше миллиона рублей, подумав, что она ему помогает.

Между мужчиной и его знакомой существовала договоренность: сельчанка должна была содействовать в покупке и оформлении в собственность земельных участков. За эту работу директор ей платил.

«Установлено, что с августа 2020 года на регулярной основе женщина получала от заявителя различные суммы денег для покупки земельных участков. В конце мая 2023-го мужчина передал ей 153 000 рублей и решил уточнить количество приобретенных участков, но их не оказалось», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Выяснилось, что местная жительница все это время оставляла деньги себе. За 3 года она получила более 1 300 000 рублей и потратила на личные нужды.

Жительница Неверкина обманула предпринимателя на 1,3 млн рублей

На злоумышленницу завели уголовное дело. Она признала вину и раскаялась.

Ранее женщина уже была судима. Теперь ей грозит до 6 лет лишения свободы.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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