Жительница Неверкина обманула предпринимателя на 1,3 млн рублей

22.12.2023 | 13:51

В Неверкинском районе генеральный директор сельхозпредприятия доверился 61-летней местной жительнице и лишился больше миллиона рублей, подумав, что она ему помогает.

Между мужчиной и его знакомой существовала договоренность: сельчанка должна была содействовать в покупке и оформлении в собственность земельных участков. За эту работу директор ей платил.

«Установлено, что с августа 2020 года на регулярной основе женщина получала от заявителя различные суммы денег для покупки земельных участков. В конце мая 2023-го мужчина передал ей 153 000 рублей и решил уточнить количество приобретенных участков, но их не оказалось», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Выяснилось, что местная жительница все это время оставляла деньги себе. За 3 года она получила более 1 300 000 рублей и потратила на личные нужды.

На злоумышленницу завели уголовное дело. Она признала вину и раскаялась.

Ранее женщина уже была судима. Теперь ей грозит до 6 лет лишения свободы.