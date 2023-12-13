В Пензенской области дочь едва не задушила мать за частые звонки

В Пензенской области чрезмерный контроль едва не стоил жизни 70-летней матери. Ее пыталась задушить собственная дочь.
Родственницы жили вместе, но однажды дочь решила переночевать у подруги. Пока она была в гостях, пенсионерка переживала за нее и часто звонила.
Излишнее внимание вывело женщину из себя. Вернувшись домой, она поругалась с матерью, а затем набросилась на нее, стала угрожать убийством и душить.
Пенсионерка обратилась в полицию. Сотрудники приехали к родственницам домой.
«Подозреваемая свою вину признала. По данному факту возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.
Дочери грозит до двух лет лишения свободы.
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