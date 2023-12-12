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Криминал

В Пензе пьяный военнослужащий угрожал взорвать полдома

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В Пензе наказали военнослужащего, угрожавшего взорвать половину жилого дома. Он был под алкоголем и наркотиками.

В марте пьяный мужчина позвонил хозяевам, у которых снимал жилье, и попросил их вызвать полицию, так как к нему якобы пытаются вломиться неизвестные.

Он заявил, что в противном случае взорвет полдома, ведь уже заминировал дверь в квартиру.

Хозяева испугались и обратились в полицию.

«На самом деле в распоряжении мужчины взрывных устройств и взрывчатых веществ не находилось, и он осознавал ложность своего сообщения», - рассказали в Пензенском гарнизонном военном суде.

За свой поступок виновному придется отвечать деньгами. Назначен штраф - 260 000 рублей.

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