Башмаковский рецидивист ударил сотрудника полиции своей головой

12.12.2023 | 09:50

47-летний житель Башмаковского района стал фигурантом уголовного дела о нападении на сотрудника полиции.

Инцидент случился 4 декабря. Мужчина в пьяном виде появился в общественном месте, откуда его доставили в отдел полиции. Недовольный этим обстоятельством, он стал высказывать претензии по поводу своего задержания, а затем собственной головой ударил по голове полицейского.

В дело пришлось вмешаться коллегам стража порядка, подвергшегося нападению.

«Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством и ряд других преступлений», - добавила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

На агрессора было возбуждено уголовное дело. Сейчас следователь устанавливает все обстоятельства преступления и ведет закрепление доказательственной базы.

Это не первый случай нападения нетрезвых граждан на стражей порядка. В октябре подобная ситуация сложилась в кафе в Бессоновском районе: пьяный посетитель ударил по голове и по руке прибывшего на его усмирение правоохранителя.

А в июле нетрезвый пензенец, порезавший руку, проявил агрессию по отношению к приехавшим на помощь медикам. Те попросили поддержки у правоохранителей. Мужчина накинулся на прибывшего полицейского и ударил его кулаками в грудь, а также ногой по ноге.