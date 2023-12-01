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Криминал

В Бессоновке полицейского оскорбили и избили в кафе

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58-летнего жителя Бессоновского района осудили за оскорбление полицейского и нападение на него.

10 октября этого года мужчина отдыхал в одном из кафе в райцентре. Опьянев, он стал вести себя агрессивно и поругался с работниками заведения. Те вызвали правоохранителей.

На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Они хотели отвезти хулигана в отдел полиции, чтобы его привлекли к ответственности за административное правонарушение.

«В ответ подсудимый публично оскорбил представителя власти (командира отделения полиции вневедомственной охраны) и нанес ему удар по голове и руке», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Мужчину усмирили и доставили-таки в отдел. Позднее его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ и приговорили к наказанию в виде штрафа.

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