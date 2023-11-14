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Криминал

Водителю, решившему подкупить полицейского, дали условный срок

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Суд вынес приговор жителю Пензенского района, пытавшемуся подкупить сотрудника полиции.

Установлено, что 4 сентября 57-летний мужчина ехал по Шемышейскому району на автомобиле. Увидев патрульную машину, он остановился на обочине и открыл капот, делая вид, что устраняет неисправность.

Полицейские спросили водителя, не нужна ли ему помощь, а затем заподозрили, что человек пьян. Ему предложили пройти освидетельствование, и он согласился. Результаты подтвердили его нетрезвое состояние.

Чтобы не лишиться прав за пьяную езду, нарушитель попытался передать начальнику отделения ГИБДД по Шемышейскому району 42 тысячи рублей. Тот отказался от денег, а действия взяткодателя пресекли полицейские. Деньги изъял следователь во время осмотра места происшествия.

На водителя возбудили уголовное дело.

«Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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