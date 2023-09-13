Водитель попытался подкупить стража порядка и потерпел фиаско

13.09.2023 | 12:45

57-летний житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела. К таким плачевным последствиям его привела поездка за рулем в нетрезвом виде, закончившаяся коррупционным преступлением.

По данным следствия, 4 сентября мужчина ехал по Шемышейскому району, причем легковушкой он управлял в состоянии опьянения.

«Увидев патрульную автомашину сотрудников полиции, он остановился на обочине и открыл капот якобы для устранения неисправности. Полицейские подошли к водителю и поинтересовались, не нужна ли ему помощь», - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Пообщавшись с мужчиной, стражи порядка заподозрили, что он может быть пьян, и предложили пройти освидетельствование. Тот не возражал. Результаты подтвердили его нетрезвое состояние.

Чтобы не лишаться прав, нарушитель решил подкупить полицейского и попытался передать начальнику отделения ГИБДД по Шемышейскому району 42 тысячи рублей. Тот отказался от денег, а действия взяткодателя пресекли полицейские. Деньги изъял следователь во время осмотра места происшествия.

Теперь автовладелец, нарушивший правило не садиться пьяным за руль, обвиняется в покушении на дачу взятки. Следователи устанавливают обстоятельства преступления и закрепляют доказательственную базу.