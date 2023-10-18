Рамиля Искандер проведет в пензенском СИЗО еще 2 месяца

18.10.2023 | 13:02

46-летней заслуженной артистке РФ Рамиле Искандер (Хисамовой) продлили срок содержания под стражей. Об этом в среду, 18 октября, сообщили в Железнодорожном районном суде.

Она останется в пензенском СИЗО еще на 2 месяца, то есть до 21 декабря.

«Постановление в законную силу не вступило», - уточнили в пресс-службе.

В прошлый раз защитник артистки обжаловал подобное постановление в областном суде. Он просил избрать Рамиле Хисамовой более мягкую меру пресечения. Ему отказали.

Хисамова обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Cледствие по делу ведут сотрудники УМВД России по Пензенской области.

Артистку задержали в Москве. В ходе обыска ее дома и машины было найдено около 2 килограммов наркотиков (амфетамин, кокаин, мефедрон).

По информации телеграм-канала Mash, женщину «сдал» 32-летний дилер из Пензы, которого задержали при расследовании дела о наркоторговле.