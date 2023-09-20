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Криминал

Рамилю Искандер оставили в пензенском СИЗО

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Заслуженная артистка РФ Рамиля Искандер (Хисамова) останется под стражей. Об этом в среду, 20 сентября, сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

«Пензенский областной суд оставил без изменения постановление судьи Железнодорожного районного суда г. Пензы от 31 августа, которым Хисамовой Рамиле избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 22 дня. Просьба защитника об избрании более мягкой меры пресечения оставлена без удовлетворения», - пояснила Наталья Яшина.

Таким образом, заслуженная артистка будет находиться под стражей до 21 октября включительно.

Хисамова обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Постановления выносят пензенские суды, так как следствие по делу ведут сотрудники УМВД России по Пензенской области.

Рамилю Искандер задержали в Москве. В ходе обыска ее дома и машины было найдено около 2 килограммов наркотиков (амфетамин, кокаин, мефедрон).

По информации Telegram-канала Mash, 46-летнюю актрису театра, кино и дубляжа «сдал» 32-летний дилер из Пензы, которого задержали при расследовании дела о наркоторговле.

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