Саранчанин за 8 000 помог аферистам обмануть жительницу р. п. Лунино

17.10.2023 | 11:36

В рабочем поселке Лунино вынесли приговор 25-летнему жителю Саранска, ставшему пособником мошенников.

25 апреля этого года мужчина в мессенджере Telegram дал согласие на участие в преступной схеме. 16 мая его соучастник позвонил пожилой жительнице Лунина, представился следователем и рассказал, что ее дочь стала виновницей ДТП, в результате которого второй участник аварии находится в реанимации.

Пенсионерка впала в панику, а «следователь» предложил за 120 тысяч рублей не возбуждать уголовное дело. Не догадавшись связаться с дочерью, сельчанка безропотно отдала два пакета с деньгами водителю подъехавшего к ее дому такси.

Из Лунина заказанный через Viber автомобиль отвез пакет в Саранск. Там «посылку» принял местный житель, получивший приказ скрыть доставленные средства. Через банкомат, установленный на центральном рынке столицы Мордовии, посредник перевел 112 тысяч на указанные ему банковские счета, а 8 тысяч оставил себе как вознаграждение за труд.

Деньги, полученные криминальным путем, не принесли саранчанину счастья. Он оказался на скамье подсудимых и полностью признал вину.

«Ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 360 часов. Приговор вступил в силу», - сообщили в пресс-службе Лунинского районного суда.