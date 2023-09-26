Пьяный лунинец с шариковой ручкой напал на инспектора ДПС

26.09.2023 | 20:54

Житель Лунинского района попал под суд за нападение на полицейского, исполнявшего должностные обязанности.

6 июля мужчина сел в нетрезвом состоянии за руль и был остановлен сотрудником ДПС.

Когда нарушителя усадили в патрульный автомобиль для оформления документов, возмущенный происходящим лунинец ударил инспектора шариковой ручкой по носу.

Ушибленную рану впоследствии врачи расценили как травму, не причинившую вреда здоровью.

Злоумышленник полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, сообщили в пресс-службе Лунинского районного суда.