Двое молодых пензенцев проведут 12 лет в колонии за наркоторговлю

15.09.2023 | 15:36

65 эпизодов наркопреступлений - таков недолгий, но яркий криминальный путь двух пензенцев 25 и 29 лет. Закончился он на скамье подсудимых.

Установлено, что с 10 ноября 2022 пензенцы связались через интернет с организаторами незаконного сбыта запрещенных веществ и принялись строить карьеру курьеров-закладчиков.

Один подельник переписывался с оператором интернет-магазинов, продающих наркотики, а второй забирал из тайников партии товара, привозил к себе домой и расфасовывал на мелкие партии. Затем товарищи развозили наркотики и делали закладки.

В декабре они получили задание забрать в Мокшанском районе партию синтетического средства массой около 130 граммов. Друзья на Hundai Accent, принадлежащем одному из них, отправились по указанным координатам. Забрав наркотик, они привезли его домой и расфасовали на требуемое количество свертков.

Утром 16 декабря наркодилеры на автомобиле отправились оборудовать тайники с наркотиками на улице Серова в Пензе, у мебельной фабрики в Заречном и на зареченском кладбище.

Злоумышленники успели сделать 65 закладок массой от 0,3 до 2 граммов, пока полицейские не задержали их и не изъяли наркотики как из тайников, так и из квартиры.

Вину пензенцы признали. Суд приговорил каждого из них к 12 годам колонии строго режима. Использованные для совершения преступлений Hundai Accent и мобильные телефоны конфискованы в доход государства.

«Жалобы осужденных на приговор судом апелляционной инстанции были оставлены без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.