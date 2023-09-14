Городищенец выманил у жителя Твери 55 тысяч за несостоявшийся интим

14.09.2023 | 10:15

Сотрудники полиции задержали жителя Пензенской области по подозрению в мошенничестве. Его жертвой стал 45-летний тверичанин, решивший купить любовь и ласку за деньги.

В июле мужчина нашел в интернете объявление об оказании интимных услуг и позвонил по указанному номеру телефона. Собеседник убедил его перевести предоплату в сумме порядка 55 000 рублей.

Как только жаждавший ласки тверичанин перечислил деньги, связь прекратилась. Осознав, что попался на уловку афериста, он обратился в полицию. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

«Оперуполномоченные уголовного розыска установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 32-летний житель города Городище Пензенской области», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Тверские полицейские задержали подозреваемого в Пензе. При обыске у него изъяли различные банковские карты и сим-карты сотовых операторов.

«В отделе полиции фигурант сознался в содеянном. По версии оперативников, подозреваемый может быть причастен к аналогичным дистанционным мошенничествам», - добавили в ведомстве.

Городищенца заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Это не единственный случай, когда пензенцы выманивают у жителей других регионов деньги, обещая наслаждения. Так, 52-летний и 24-летний пензенцы заработали 115 000 рублей на трех жителях Белгородской области, решивших воспользоваться услугами девочек по вызову. Интим не состоялся, а денег белгородцы лишились.

Зимой 2022 года пензенские сотрудники полиции задержали двух братьев 23 и 26 лет. Они прикидывались в социальных сетях жрицами платной любви с именами Оля и Юля и в итоге обвели вокруг пальца шестерых жителей Республики Северной Осетии - Алании.