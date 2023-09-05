Двое пензенцев обманули белгородцев, пообещав интим-услуги

05.09.2023 | 12:13

52-летний и 24-летний пензенцы заработали 115 000 рублей, предлагая жителям Белгородской области интим-услуги. Объявления мужчины размещали в интернете.

На удочку предприимчивых пензенцев попались трое. Им пообещали встречи со жрицами любви, и жертвы вносили предоплату. В ряде случаев жители города на Суре использовали хитрый прием: после переводов они представлялись менеджерами, заявляли клиентам, что деньги были отправлены неправильно, из-за чего заблокировался сайт, и требовали оплатить его восстановление.

«18-летний житель Корочи перевел мошенникам 6 000 рублей. Жители Белгорода и Старого Оскола в возрасте 21 года и 33 лет лишились более значительных сумм - 51 000 и 58 000 рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Получив деньги, пензенцы переставали отвечать на звонки разочарованных и возмущенных мужчин.

Злоумышленников нашли и задержали. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Пензе белгородские полицейские задержали 24-летнего мужчину. Он также размещал в интернете фейковые объявления об оказании девушками интим-услуг. Используя женский голос, он заработал почти 50 000 рублей.

А зимой 2022 года пензенские сотрудники полиции задержали двух братьев 23 и 26 лет. Они прикидывались в социальных сетях жрицами платной любви с именами Оля и Юля и в итоге обвели вокруг пальца шестерых жителей Республики Северной Осетии - Алании.