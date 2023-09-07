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Криминал

Похищение и убийство подростка: осужденный попросил об оправдании

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В Пензенской области вступил в силу приговор похитителям и убийце 17-летнего подростка. Один из осужденных попытался добиться смягчения наказания, но не смог.

Преступление было совершено 19 апреля 2022 года. Вечером молодые люди в возрасте от 21 до 31 года на автомобиле ВАЗ-2112 приехали в одно из сел Пензенского района. Там они подошли к находившемуся на улице подростку. Старший из приятелей с помощью сообщника затолкал жертву в салон.

В тот день юноша так и не пришел домой, и его мать заявила об исчезновении сына в полицию. Односельчане видели, как неизвестные усадили его в машину и увезли. По факту исчезновения подростка возбудили уголовное дело. 21 апреля его тело нашли.

Было установлено, что похитители, угрожая и избивая, вывезли жертву в лес вблизи села Большая Елань. Там старший из них несколько раз ударил юношу по голове и телу, а затем задушил и вернулся к товарищам, ничего не сообщив им о произошедшем.

В ту же ночь он пришел на место убийства и утопил труп в реке Елани. Позже мужчина объяснил, что пошел на преступление, так как винил подростка в смерти своего друга - он якобы продал тому наркотики.

В областной прокуратуре напомнили: одного из похитителей, совершившего убийство, приговорили к 13 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. В пользу родителей погибшего с него также взыскали 1 млн рублей.

Двум подельникам дали по пять с половиной лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

«В судебном заседании они свою вину не признали, хотя ранее в ходе следствия давали признательные показания», - пояснила пресс-секретарь областного суда Наталья Яшина.

Один из подельников и его защитник подали апелляции на приговор, в которых просили об оправдании. Однако в удовлетворении жалоб было отказано.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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