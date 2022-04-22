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Криминал

Подозреваемые в похищении подростка ранее были судимы

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Похитили и убили. Сотрудники правоохранительных органов расследуют дело о гибели 17-летнего жителя Пензенского района. Об исчезновении молодого человека в полицию заявила его мать. Она сообщила, что односельчане видели, как неизвестные усадили юношу против его воли в машину и увезли в неизвестном направлении.

«В ходе проведения сотрудниками следственного управления и ОМВД России по Пензенской области комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий 21 апреля в лесном массиве недалеко от села Большая Елань Пензенского района было обнаружено тело несовершеннолетнего с признаками насильственной смерти», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницая.

В тот же день подозреваемого в совершении преступления задержали. Полицейские разыскали автомобиль, который описали свидетели, и его владельца.

«Также при отработке поступившей информации были установлены и двое соучастников, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Оба злоумышленника были задержаны около водоема вблизи села Большая Елань, в строении, предназначенном для временного проживания. Все трое были доставлены в отдел полиции для установления причастности к особо тяжкому преступлению», - пояснила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

«Установлено, что вечером 19 апреля злоумышленник вместе с двумя приятелями 2001 года рождения в одном из населенных пунктов Пензенского района, применяя насилие, совершили похищение 17-летнего молодого человека. На автомашине они привезли его в лесной массив недалеко от села Большая Елань, где мужчина 1992 года рождения причинил ему телесные повреждения, повлекшие его смерть», - добавила Татьяна Махницкая.

Проводятся следственные действия с участием всех троих подозреваемых. Им будет предъявлено обвинение в убийстве и похищении человека группой лиц по предварительному сговору.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Нужно отменять мораторий на смертную казнь.

Гость||

Что уголовники не поделили с подростком?

Гость||

ИЗВИРГИ.

Гость||

Видели, как сажали в машину насильно и ничего не предприняли... Эх, односельчане... Сейчас молчание и равнодушие равносильно преступлению!!!

Гость||

Откуда эти хлопцы?За что они убили местного ребёнка?

Гость||

Ужас какой-то! Почему у местных органов полиции не вызвали подозрение эти "люди", уже судимые, живущие в строении для временного проживания?

Имя: Гость
Комментарий:

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