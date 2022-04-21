Сетевое издание|18+|Четверг|21 апр 2022|14:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

Пропавшего подростка из Пензенского района нашли мертвым

Печать
Telegram

17-летнего подростка из Пензенского района, который пропал вечером 19 апреля, нашли мертвым.

Информация об этом появилась в социальных сетях под репостами о поисках парня. Ее подтвердили в региональном управлении МВД России.

В ночь на 21 апреля стало известно, что по факту исчезновения несовершеннолетнего возбудили уголовное дело.

«Следователями и криминалистами при взаимодействии с сотрудниками полиции проводятся следственные действия, направленные на установление местонахождения Сергея Щербакова и обстоятельств его исчезновения», - сообщалось ранее.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

мир праху его

Гость||

а что случилось?

Гость||

он отрицательно жив

Гость||

Скорбим. Жаль Сергея

Гость||

Родителем какое горе.

Гость||

Гость писал(a):

он отрицательно жив
он улетел и не обещал вернуться

Гость||

Гость писал(a):

Скорбим. Жаль Сергея
за весь мир скорбишь..........лицемерие просто зашкаливает

Гость||

Но вот как с такими не сознательными гражданами можно увеличить продолжительности жизни до 105 годиков

Гость||

Гость писал(a):

Но вот как с такими не сознательными гражданами можно увеличить продолжительности жизни до 105 годиков
придётся нового рожать.

Гость||

ОСТОРОЖНО: ПЕСАХ!

Гость||

Я его двоюродный дядя и что то странно,что пропал он 19 числа,а тут пишут что 17.И странно что родителям ничего ещё не сказали

Гость||

Гость писал(a):

Я его двоюродный дядя и что то странно,что пропал он 19 числа,а тут пишут что 17
Не обращай внимание, это обычная опечатка тут

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте