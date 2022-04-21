Пропавшего подростка из Пензенского района нашли мертвым

17-летнего подростка из Пензенского района, который пропал вечером 19 апреля, нашли мертвым.
Информация об этом появилась в социальных сетях под репостами о поисках парня. Ее подтвердили в региональном управлении МВД России.
В ночь на 21 апреля стало известно, что по факту исчезновения несовершеннолетнего возбудили уголовное дело.
«Следователями и криминалистами при взаимодействии с сотрудниками полиции проводятся следственные действия, направленные на установление местонахождения Сергея Щербакова и обстоятельств его исчезновения», - сообщалось ранее.
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