Житель Кузнецкого района пошел на преступление ради починки забора

37-летнего жителя села Большой Труев Кузнецкого района будут судить за незаконную рубку леса.
По данным следствия, днем 29 мая этого года мужчина с помощью бензопилы завалил два дуба в Кузнецко-Комаровском участковом лесничестве.
Завладев кубометром древесины, злоумышленник нанес федеральному бюджету ущерб в размере 93 470 рублей.
Работники лесничества и полицейские стали проверять близлежащие населенные пункты и нашли предполагаемого преступника. Пилу у него забрали.
Мужчина признал свою вину и объяснил, что дубы нужны были ему для ремонта забора. Ущерб он возместил.
«Дело направлено на рассмотрение в Кузнецкий районный суд. Санкция указанного состава уголовно-наказуемого деяния предусматривает до 4 лет лишения свободы», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.
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