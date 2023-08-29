Житель Кузнецкого района пошел на преступление ради починки забора

29.08.2023 | 20:31

37-летнего жителя села Большой Труев Кузнецкого района будут судить за незаконную рубку леса.

По данным следствия, днем 29 мая этого года мужчина с помощью бензопилы завалил два дуба в Кузнецко-Комаровском участковом лесничестве.

Завладев кубометром древесины, злоумышленник нанес федеральному бюджету ущерб в размере 93 470 рублей.

Работники лесничества и полицейские стали проверять близлежащие населенные пункты и нашли предполагаемого преступника. Пилу у него забрали.

Мужчина признал свою вину и объяснил, что дубы нужны были ему для ремонта забора. Ущерб он возместил.

«Дело направлено на рассмотрение в Кузнецкий районный суд. Санкция указанного состава уголовно-наказуемого деяния предусматривает до 4 лет лишения свободы», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.